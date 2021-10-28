أرباح سامسونج ترتفع بنسبة 28% خلال الربع الثالث

ارتفعت أرباح سامسونج، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، في الربع الثالث من العام بنسبة 28%، مسجلة أعلى مستوى في 3 سنوات.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات فاق التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.

وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (حوالي 13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام، ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.