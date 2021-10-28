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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بحيلة بسيطة.. كيفية تنشيط الوضع غير المرئي لـ واتساب ويب

واتساب ويب
واتساب ويب

تضمن تطبيق واتساب WhatsApp، في أغسطس الماضي من هذا العام، تغييرات كبيرة في إصدار سطح المكتب الخاص به، حيث أضافت الشركة لـ  WhatsApp Web أدوات تحرير جديدة يمتلكها النظام الأساسي للخدمة على الهواتف المحمولة.


وبحسب ما ذكره موقع "sundayvision"، تتمثل الأدوات الجديدة التي حصل عليها إصدار سطح المكتب من واتساب، ميزة اقتصاص الصور، ووضع الرموز التعبيرية، والملصق، والرسم بالفرشاة، والوظائف التي طالما رغب مستخدمو تطبيق الدردشة على أجهزة الكمبيوتر في الحصول عليها.

 

 

قريبا.. واتساب يطالب الملايين من مستخدميه القيام بهذا الإجراء لأول مرة

خلال أيام.. واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية القديمة

 

 

كيفية تنشيط الوضع غير المرئي لـ WhatsApp Web


يحتوي إصدار سطح المكتب من تطبيق واتساب، المعروف باسم WhatsApp Web، على وظيفة لإخفاء الظهور عبر الإنترنت للمستخدمين الآخرين، وهو وضع غير مرئي.


ومع ذلك، سيتعين عليك أولاً تثبيت امتداد خاص بمتصفح كروم من متجر Chrome Web Store، يسمى WA Web Plus for WhatsApp، أنقر على الرابط هنا للتثبيت على جهازك بسرعة، وبجرد تثبيت الامتداد يمكنك إخفاء آخر ظهور على واتساب ويب باستخدام الخطوات التالية:


الخطوة الأولى: انقر فوق أيقونة الامتدادات في الزاوية اليمنى العليا من متصفح جوجل كروم (على شكل قطعة أحجية).

الخطوة الثانية: من القائمة المنسدلة سترى جميع ملحقات متصفح كروم، انقر على زر الدبوس الموجود إلى جانب امتداد WA Web Plus.

الخطوة الثالثة: بمجرد إتمام الخطوة السابقة، سيتم تثبيت الامتداد في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح على شريط مهام كروم، انقر فوق التقاطع الأخضر المحاط بدائرة.


الخطوة الرابعة: ستظهر لك عدة خيارات، ابحث عن الخيار الذي يلغي حالة الاتصال بالإنترنت لتشغيل الوضع غير المرئي وتفعيله.

الخطوة الخامسة: لن تظهر حالة آخر ظهور لك على واتساب ويب، حتى إذا كنت تستخدم التطبيق عبر جهاز الكمبيوتر، ولكن تذكر أنه سيتم تنشيط حالة نشاطك مرة أخرى إذا كنت تستخدم تطبيق الدردشة عبر هاتفك المحمول.

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