على 4 أجهزة في نفس الوقت.. كيفية استخدام "واتساب ويب" بدون اتصال هاتفك بالانترنت

يقدم واتساب WhatsApp، حاليا برنامجا تجريبيا متعدد الأجهزة، يتيح لأكثر من مليارى مستخدم حول العالم، الوصول المبكر لتجربة إصدار جديد من إصدار الويب وسطح المكتب، والذي يسمح لمستخدمي خدمة المراسلة باستخدام الأجهزة المصاحبة المرتبطة دون الحاجة إلى إبقاء هواتفهم متصلة.

وحسبما ذكر موقع "indianexpress"، سيتمكن الأشخاص من ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحسابه على واتساب، بما في ذلك المتصفحات والأجهزة الأخرى، حيث أكدت شركة فيسبوك "ميتا حاليا"، المالكة لتطبيق الدردشة أن الميزة تدعم التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن جميع رسائلك الشخصية و وسائطك ومكالماتك ستبقى آمنة.



ولحسن الحظ، يمكنك استخدام إصدارات واتساب على الويب WhatsApp Web وسطح المكتب وأجهزة Portal من فيسبوك، حتى عندما لا يكون الهاتف الرئيسي المتصل به حسابك على واتساب، لديه اتصال نشط بالإنترنت، ومع ذلك، إذا ظل الجهاز الرئيسي غير متصل لمدة تزيد عن 14 يوما، فسيتم تسجيل خروج الحساب من الأجهزة المرتبطة تلقائيا.

كيفية استخدام واتساب ويب بدون اتصال هاتفك بالإنترنت

يشار إلى أنه سيطلب منك ربط جهازك بالويب أو سطح المكتب لأول مرة، وبعد ذلك ستتمكن من استخدام واتساب دون توصيل هاتفك الذكي، إليك كيفية القيام بذلك:



الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك وانقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار تطبيق واتساب.



الخطوة الثانية: اضغط على خيار "الأجهزة المرتبطة" ثم انقر مرة أخرى على زر "الإصدار التجريبي للأجهزة المتعددة"، سيعرض نظام واتساب صفحة جديدة تشرح كل ما هو متعلق بالميزة.

الخطوة الثالثة: اضغط على زر الانضمام إلى الإصدار التجريبي "Join Beta"، ثم اضغط على زر "متابعة"،. بمجرد الانتهاء من ذلك، تحتاج ببساطة إلى ربط هاتفك الذكي بـ واتساب ويب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا.

الخطوة الرابعة: الآن، ابدأ باستخدام تطبيق المراسلة واتساب عبر جهاز الكمبيوتر دون الحاجة لاتصال هاتفك بالإنترنت.