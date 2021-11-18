عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بسعر منافس

هاتف فيفو Vivo Y54s
هاتف فيفو Vivo Y54s

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصدارتها من هواتف الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo Y54s، والذي ينطلق كإصدار مطور من طراز الشركة السابق vivo Y53s 5G.

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y54s 5G، حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، مدعوما بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يدعم اتصال الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 جيجابايت.

 

 

بتقنية 5G .. تسريبات تكشف السعر والمواصفات الكاملة لهاتف فيفو vivo Y50t

رسميًا .. فيفو تطلق هاتفها المميز Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

 

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y54s 5G

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y54s 5G، على ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويشتمل هاتف فيفو Vivo Y54s، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، وتأتي الشاشة مزودة بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ولعشاق التصوير، زودت فيفو هاتف Vivo Y54s بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوى هاتف Vivo Y54s، على بطارية بقوة بطارية 5000 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 18 وات، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات في الإطار الجانبي للجهاز، ومزودا بفتحة بطاقة SIM مزدوجة.

ويمتاز فيفو هاتف Vivo Y54s، بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويأتي مزودا بـ Multi-Turbo 4.0، والذي يتضمن وضع الرياضة الإلكترونية، و Game Space 5.0 ، و 4 D Vibrations لتجربة ألعاب أفضل.


ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y54s، الذي يبلغ وزنه 188 جراما، في خياران من الألوان هي: الأزرق والرمادي، ويباع الهاتف في الصين مقابل سعر 265 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و100 جنيها مصريا).

هاتف فيفو Vivo Y54s
فيفو vivo Vivo Y54s هاتف فيفو Vivo Y54s 5G شبكات 5G

موضوعات متعلقة

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

بسعر باهظ.. هواوي تعلن عن إصدار خاص من هاتف Mate X2 القابل للطي

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

شاومي تكتسح الأسواق بهاتف قوي ينافس أجهزة سامسونج وهواوي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يطلب تفسير تعديلات لائحة الزمالك في دعوي قضائية مستعجلة

القصر الملكي عن زيارة تشارلز وقرينته للأهرامات: لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع التاريخية الغنية

بريطانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات فيروس كورونا

سوريا| بتهمة الإرهاب.. الفنان عمر سليمان مكبل اليدين بعد اعتقاله في تركيا

أحمد حلمي ومنى زكي يحضران حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

تناول الطعام بـ أنبوبة .. مرض عصبي غامض يغزو كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور جماهيري كبير.. افتتاح مسرحية عائلة تس بموسم الرياض

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

فيديو

إلهام شاهين: أخويا ولع فيً.. وهذا سبب ترك هالة صدقي لمنزلها.. أسرار في حياة الثنائي

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ