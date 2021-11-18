فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بسعر منافس

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصدارتها من هواتف الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo Y54s، والذي ينطلق كإصدار مطور من طراز الشركة السابق vivo Y53s 5G.

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y54s 5G، حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، مدعوما بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يدعم اتصال الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y54s 5G

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y54s 5G، على ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويشتمل هاتف فيفو Vivo Y54s، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، وتأتي الشاشة مزودة بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ولعشاق التصوير، زودت فيفو هاتف Vivo Y54s بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوى هاتف Vivo Y54s، على بطارية بقوة بطارية 5000 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 18 وات، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات في الإطار الجانبي للجهاز، ومزودا بفتحة بطاقة SIM مزدوجة.

ويمتاز فيفو هاتف Vivo Y54s، بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويأتي مزودا بـ Multi-Turbo 4.0، والذي يتضمن وضع الرياضة الإلكترونية، و Game Space 5.0 ، و 4 D Vibrations لتجربة ألعاب أفضل.



ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y54s، الذي يبلغ وزنه 188 جراما، في خياران من الألوان هي: الأزرق والرمادي، ويباع الهاتف في الصين مقابل سعر 265 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و100 جنيها مصريا).