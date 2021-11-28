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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث ضخم لتطبيق تروكولر على أندرويد يقدم ميزات جديدة.. تعرف عليها

تروكولر
تروكولر

يعد تروكولر تطبيق تحديد هوية المتصل الأكثر شيوعا حول العالم منذ عام 2009، وعلى مدار الأعوام الماضية حصل Truecaller على العديد من الميزات الجديدة التي قد تهم المستخدمين وتجعله يحتل قائمة أفضل تطبيقات الاتصال على نظام التشغيل أندرويد.


ومع الإصدار الجديد، طرح تروكولر Truecaller عددا من الميزات الرائعة التي تقدم أسلوب وأداء سلس في استخدام التطبيق، وكجزء من هذا التحديث قدم تطبيق تحديد هوية المتصل بعض ميزات النسخة المدفوعة "تروكولر بريميوم" من بينها: معرف المتصل بالفيديو و المكالمات الشبحية وتسجيل المكالمات، وخلال السطور التالية نستعرض إليك ميزات تحديث تروكولر 12 الجديدة، حسبما ذكر "newstracklive".

 

 

عدد مشتركي تروكولر يتخطى 300 مليون مشترك على مستوى العالم

 


1. ميزة تسجيل المكالمات: 

يقدم تروكولر ميزة رائعة يبحث عنها جميع مستخدمي هواتف أندرويد، وهي ميزة تسجيل المكالمات، وفي الوقت الحالى بدلا من استخدام مسجل مكالمات مخصص، توفر الميزة المدمجة بتطبيق Truecaller إمكانية تسجيل كل من المكالمات الواردة والصادرة، وحفظها أو حذفها أو مشاركتها  عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية إرسال التسجيلات عبر تقنية البلوتوث Bluetooth أو أي تطبيق مراسلة مثل واتساب.


2. ميزة معرف المتصل بالفيديو: 

يسمح الآن، تروكولر لمستخدميه على هواتف أندرويد بتثبيت مقطع فيديو قصير، وسيقوم النظام الاساسى للتطبيق بتشغيله عند الاتصال بأصدقائك وعائلتك لتخصيص مكالماتك.


3. المكالمات الشبحية: 

توفر ميزة التحدي الشبحي لمستخدمي تروكولر، إعداد واستقبال مكالمة وهمية حيث أصبح بإمكانك إضافة اسم ورقم وصورة وستجعلهم Truecaller تبدو وكأنها مكالمة واردة إليك، كم يمكنك جدولة المكالمات الشبحية وتعيين أوقات محددة لإظهارها لك.


الجدير بالذكر أن تطبيق تروكولر Truecaller، أعلن مؤخرا وصول عدد مشتركيه إلى 300 مليون مشترك حول العالم شهريًا، تملك حوالى 220 مليون مشترك في الهند فقط.

تروكولر Truecaller هوية المتصل تسجيل المكالمات هواتف اندرويد مكالمة ميزات تروكولر

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