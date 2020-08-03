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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:01 م
كيف تحذف رقمك من
كيف تحذف رقمك من على Truecaller تروكولر نهائيا
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ندى على
يعد تطبيق Truecaller تروكولر واحدا من أكثر خدمات تحديد هوية المتصلين استخداما في جميع أنحاء العالم، وعند قيام  أحد الأشخاص  من المستخدمين للتطبيق بحفظ رقمك على هاتفه ، فمن المحتمل أن يظهر في قاعدة بيانات Truecaller عند البحث من قبل أي شخص سواء في التطبيق أو الويب. 


وتعتبر عملية تسجيل الأرقام على قوائم تطبيق Truecaller تروكولر، من أكثر المشكلات المزعجة بالنسبة للكثيرين، وذلك لانتهاك خصوصيتهم، وسهولة الاتصال بهم من اشخاص مجهولين، الامر الذى من الممكن أن يسبب مشكلة كبيرة تتعلق باختراق حسابات بنكية أو الكترونية، خاصة إذا كانت تستخدم رقم الهاتف




وذكر موقع Gadgets To Use عددا من الخطوات التى تساعد المستخدمين على تخطي مشكلة تسجيل أرقامهم الشخصية على تطبيق Truecaller تروكولر :
 

قم بإلغاء تنشيط حساب Truecaller تروكولر الخاص بك 
 
1- افتح تطبيق Truecaller تروكولر على هاتفك وانتقل إلى الإعدادات من خلال الشريط الجانبي ، ثم ابحث عن مركز الخصوصية أو Privacy Center واضغط عليه 

How to Remove Your Phone Number From Truecaller

2- اضغط على إلغاء التنشيط، وسيظهر لك مربع للتأكيد يسألك عن حذف بيانات ملفك الشخصي،  اضغط  فوق نعم 
وسيتم إرجاعك إلى صفحة الاشتراك ، وسيتم حذف حساب Truecaller تروكولر الخاص بك،  بعد ذلك ، يمكنك المتابعة لإزالة رقمك نهائيًا من نتائج البحث.
 

قم بإلغاء إدراج رقمك من تطبيق Truecaller تروكولر نهائيا 

إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك  فلا يزال بإمكان المستخدمين الحصول على معلوماتك عن طريق البحث عن رقمك، لذلك قم بإلغاء إدراج رقم هاتفك من قاعدة بيانات Truecaller تروكولر بشكل دائم.


1- ادخل على صفحة  https://www.truecaller.com/unlisting

2- أدخل رمز الدولة  ، ثم رقم هاتفك وتأكد من عدم وجودك على القوائم 

How to Remove Your Phone Number From Truecaller

3- اضغط على Unlist Phone Number مرة أخرى ، ستظهر نافذة منبثقة للتأكيد،  اضغط على Unlist 

بعدها سيتم حذف رقم هاتفك من جميع قوائم تطبيق Truecaller  تروكولر، وظهوره لأى شخص، ولكن سيتم حذف الرقم بعد حوالى 24 ساعة.  

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