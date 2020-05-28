إزاي تعرف حقيقة اختراق جهازك.. وأفضل طرق التأمين

يحتاج الكثيرون معرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون يستخدمون أجهزتهم الخاصة مثل الهاتف الذكي أو اللابتوب، نظرًا لأن مثل هذه الأمور تهد انتهاكًا واضحًا للخصوصية.









وبحسب موقع lifehacker التقني، هنالك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان هناك شخص آخر يحاول الدخول واستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفى حالة معرفتك له لا بد أن تحصل على معلومات مؤكدة لكي تستطيع مواجهة هذا الشخص على أكمل وجه، وذلك من خلال التحقق من الأحداث المسجلة والتطبيقات والوثائق التي تم فتحها مؤخرًا، وأيضًا سجل المتصفح.









وفما يلى نستعرض أبرز وأفضل الطرق لمعرفة ذلك:





1- Event Viewer

- يمكنك استخدامها في ويندوز 10، للتعرف على أي نشاط حدث أثناء وجودك بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك، من خلال اختيار "ابدأ" وكتابة "Event Viewer" فى أداة البحث، وبعد ذلك تضغط على الأداة لفتحها وستظهر لك قائمة، يحب عليك اختيار Windows Logs منها، وبعد الضغط عليها يمكنك اختيار System من القائمة المنبثقة الظاهرة لك.









- ستظهر لك قائمة منبثقة على يمين الشاشة، ابحث عن خيارFilter Current Log، والضغط عليه، بعدها ستظهر لك واجهة جديدة وبها اختيار (Logged) و (Event Level).









- اضغط على خيار Logged وتحديده Custom Range، ثم اختر Events on، ثم حدد التاريخ والوقت الذي تعتقد أن شخصًا ما قد سجل الدخول لحاسوبك خلاله، وذلك لتضييق خيارات البحث والعثور على نتائج أسرع.









وبعد ذلك يمكنك الضغط على Ok، وبذلك يمكنك تصفح جميع الأحداث التى جرت لجهازك مؤخرًا وفقًا للمدة التى حددتها مسبقًا وفى حالة ظهور أحداث غير التى قمت بها أو أكثر منها فيمكنك بذلك معرفة أن شخصًا اَخر استخدم جهازك وأيضًا معرفة فيما استخدمه تحديدًا.





2- تحقق من المستندات والتطبيقات الخاصة بك لمعرفة النشاط الأخير





- إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر

افتح مستكشف الملفات "File Explorer"، وابحث عن Quick Access، الذي يجب أن يعرض لك الملفات الأخيرة التي تم فتحها على نظامك.









يمكنك أيضًا التنقل بين المستندات والمجلدات لمعرفة ما إذا تم تعديل أي ملفات فى الأوقات التى تركت فيها جهازك، ويشمل ذلك ملفات Word وExcel وVLC وPhotoshop وcetera لمعرفة ما إذا كان أي شخص يتجسس على جهازك أم لا.









3- أدوات ExecutedProgramsList وLastActivityView

تجمع وتعرض معلومات حول آخر مرة تم فيها فتح الملفات والتطبيقات، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تم تنفيذها على جهازك.









4- تحديث كلمة المرور

فهي خط الدفاع الأول ضد المتسللين، وإذا لم يكن جهازك محميًا بكلمة مرور، فقم بإعداد واحد الآن واستخدم رمزًا فريدًا لا تستخدمه في أي مكان آخر، وبالطبع لا يمكن تخمينه بسهولة من قبل أولئك الذين تعيش معهم أو تتشارك معهم الأجهزة.









5- تشفير قرص التخزين الصلب

يتم ذلك من خلال أدوات ويندوز 10 المدمجة، أو استخدام تطبيق تشفير قوى لقفل القرص، بالإضافة لوضع كلمة مرور رئيسية لمتصفح الإنترنت.









6- قفل شاشتك