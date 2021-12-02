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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للبحوث يحذر من البرجر والبانية عند تحضيره في اللانش بوكس لأطفالك

لانش بوكس صحى للأطفال
لانش بوكس صحى للأطفال

قالت دكتور ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن البرجر والبانيه الموجود بالمطاعم يحتوى على كمية كبيرة من الدهون مما يسبب مشاكل صحية.

وأضافت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، خلال حوارها ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أنه يفضل تحمير البانيه أو البرجر للأطفال فى الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة.

وأشارت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن الأكل الطازج دائما مفيد لصحة الأطفال، مؤكدة أن المصدر الأساسى من اللانش بوكس هو تناول الطفل للبروتين.

وتابعت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن مصدر البروتين يتمحور حول البرجر أو البيض أو الجبن بأنواعها.

ضحى عبده المركز القومى للبحوث الدهون مشاكل صحية الأكل الطازج اللانش بوكس البرجر أو البيض الجبن بأنواعه

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