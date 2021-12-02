صدى البلد يكرم القارئ والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي

كرم موقع صدى البلد الإخباري، القارئ والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

وقال الصعيدي، إنه حفظ القرآن الكريم منذ الصغر فى عامى السادس، متأثرًا بالشيخ محمد صديق المنشاوى، والشيخ مصطفى إسماعيل، رحمهما الله.



وتأثر الصعيدي بالشيخ المنشاوى فى تلاوته للقرآن الكريم، واعتبره «أيقونة» التلاوة، والتحق بالأزهر الشريف ودرس فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية وتخرجت فيها.

وأوضح الشيخ محمد حسن الصعيدي أن فن الابتهالات الدينية كانت ولا زالت غذاء للروح، مضيفا ":منذ صغرى، وكان والدى والدتى كثيراً ما يجعلانى استمع الى رواد وأساتذة الابتهال فى إذاعة القرآن الكريم، من هنا تعلقت كثيراً بالابتهالات وطريقة وكيفية الأداء من المشايخ الكبار فى هذا الفن.



