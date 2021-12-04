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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي رفقة ماجد المصري بعد تكريمهما من العراق: حبيبي وصديق عمري وأخويا

صدى البلد

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة رفقة الفنان ماجد المصري، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معا بعد التكريم من مهرجان بغداد الأول، وكتبت هالة صدقي: “حبيبي وصديق عمري واخويا ماجد المصري مبروك علي تكريمنا”.

وكانت الفنانة هالة صدقي شاركت صورة من تكريمها اليوم بمهرجان بغداد الأول، وعبرت عن سعادتها وشكرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت هالة صدقي: "اتشرفت بتكريمي في مهرجان بغداد الاول من وزير الاتصالات ووزيره الهجره ونائب وزير الثقافه العراقي اشكركم من كل قلبي لاهل العراق علي هذه الحفاوة و هذا التكريم".

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العراق راجعة بقوة.. هالة صدقي تشارك صورة رفقة وزراء الاتصال والهجرة

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هالة صدقي تشكر العراق بعد تكريمها في مهرجان بغداد الأول

من جهة أخرى، علقت الفنانة هالة صدقي، على ما أثير عن طلبها في بيت الطاعة، قائلة إن ما حدث معها من زوجها يحدث مع سيدات كثيرات وهي أن الزوج يستخدم أساليب ضغط متعددة ضد الزوجة.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أن زوجها السابق كان يستخدم نقطة ضعفها، وهي أطفالها، مضيفة:"زوجي استخدم جميع الأساليب من منع سفر وابتزني بعمل فيديو شهير وطلقني على الهواء والشهر ده طلبني للطاعة وهو مكسبش ولا قضية لحد دلوقتى".

وذكرت القضية الوحيدة الذى كسبها زوجها أنه استطاع أن يقلل نفقة أولاده، مؤكدة أنه يرغب في إخراج أولاده من المدارس الخاصة لإدخالهم مدارس حكومة. 

 وأضافت أنها بالفعل في بيت الطاعة، وأخلاقها تمنعها من الرد على تصرفات زوجها السابق.

وتابعت: "أعرف حدود العيب وعلشان خاطر عيون عيالي 7 سنين ساكتة ومبتكلمش.. وزوجي دفع نفقة 150 ألف جنيه مضطرا وليس حبا في أولاده".

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