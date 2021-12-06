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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم المنوفية يتابع ثاني أيام امتحانات رابعة إبتدائي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بـ المنوفية صباح اليوم عددا من المدارس الإبتدائية والإعدادية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لمتابعة انتظام سير اختبار اليوم الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

 حيث أدي اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اختبار مادتي العلوم والمهارات المهنية بواقع حصة دراسية لكل مادة بعد أن تمكن التلاميذ من أداء اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمس دون أية مشاكل فنية في الأسئلة الامتحانية .

وبدأت جولة المتابعة بتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدرسة النور الابتدائية ومدرسة ناصر الابتدائية ومدرسة العهد الجديد الابتدائية والعهد الجديد الإعدادية للبنات حيث اطمئن على نسب الحضور والغياب بين المعلمين والطلاب كما تابع شرحا لأحد الدروس المقررة من داخل الفصول الدراسية كما اطلع على دفاتر تحضير بعض المعلمين ودفتر الغياب اليومي وجدول توزيع الحصص والإشراف اليومي على المعلمين وتقابل مع عدد من المعلمين المتطوعين وقدم لهم الشكر على حسن الأداء داخل الفصول موجها إياهم لاستغلال هذه الفترة العملية المهمة في اكتساب الخبرات والمهارات .

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ووجه مدير المديرية إلى ضرورة إعادة توزيع كثافات التلاميذ على الفصول بنسب متكافئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول حرصا على سلامة الجميع كما تفقد قاعات رياض الأطفال والمكتبات المدرسية وتابع نظافة الأفنية المدرسية ودورات المياه وتأكد من حصول جميع العاملين على لقاح كورونا .

ثم توجه مدير المديرية ترافقه الأستاذة ثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية لمتابعة تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة لطلبة الصف السادس الابتدائي على مستوى مدارس إدارة شبين الكوم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب ومدرسة السلام الابتدائية حيث التقى بمديري المدرستين و الموجهين القائمين على تنفيذ وتنظيم فعاليات المسابقة وأشاد بروح التعاون وظهور الفرق المتسابقة بروح الفريق الواحد وأشاد سيادته بمستوى النظافة والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرستين مؤكدا على انتظام اليوم الدراسي بجميع المدارس الابتدائية بعد انتهاء تلاميذ الصف الرابع من الاختبارات اليومية التي تنتهي يوم التاسع من ديسمبر الجاري وفقا للجدول الزمني.

التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم المنوفية المدارس الرابع الابتدائي

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