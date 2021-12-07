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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: الدولة حريصة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الطالب عبد الرحمن عرام، بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، والذى شارك في احتفالية “قادرون باختلاف” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

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وأكد "سوسة" خلال اللقاء، أن الدولة حريصة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع؛ انطلاقا من حقوق الإنسان للأشخاص ذوي القدرات الخاصة والتي تضمنها المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

وأشاد رئيس الجامعة، بقدرات الطالب عبد الرحمن عرام المتميزة ومواهبه المتعددة خاصة فى مجال الإعلام ، مؤكدا ان الجامعة حريصة على دعم وتحفيز الطلاب المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.
 

من جانبها وجهت مني شعبان، والدة عبد الرحمن عرام، الشكر إلى رئيس جامعة بنها على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن ابنها أول طالب دمج بجامعة بنها ويدرس الإعلام، ويتمنى ان يصبح إعلاميا مشهورا.
 

يذكر أن الطالب عبد الرحمن عرام حاصل على 83% في الثانوية العامة، وأول طالب دمج بجامعة بنها والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم ، وشارك في احتفالات قادرون باختلاف بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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