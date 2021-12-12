ماجد الكدواني : محمد صلاح رافع راسنا في العالم كله.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، أن اللاعب محمد صلاح رافع رأسنا في العالم كله ، وأنا لم أشاهد مباريات الكرة إلا بعد لعبة في ليفربول ، مؤكدا أنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك وحضرت خناقة بين جماهير الفريقين وهذا الموقف غير رأى عن التشجيع .

وأضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أنه اتفزع إن الناس اتفاجئت من صداقة حقيقية بيني وبين كريم عبد العزيز قائلا " كريم مش صاحبي بس لا كريم تركيبة إنسانية نادرة " .

وأوضح الكدواني ، أنه من الممكن أن يتم عمل جزء ثاني من مسلسل " موضوع عائلي " اذا طلب المشاهدين وفعلا بدوا يطلبوا قائلا " أنا خدام الناس " .



وتابع أن أبنائي اثنين الأولي عندي يوسف ٢٦ سنة وساندرا ٢٢ سنة، ولفت إلي أنه تزوج وهو لدية 26 سنة مشيرا إلي أن ابنه درس سينما في أمريكا وكان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.