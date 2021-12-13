13 ديسمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟



برج القوس من الأبراج النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرتهم للأمور مختلفة.



وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصة مواليد هذا البرج، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021.





شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 13 ديسمبر فإن ذلك يعني فإن ذلك يعني أنك محدد ومحب للتميز.. أنت أيضا ملهم ولديك شغف بالدراسة، كما أن ردود أفعالك قاطعة.

أنك عاطفي وحساس، ولديك استعداد لعمل دراسات مستفيضة، وتثبت كفاءة في العلوم وفي مجالات مختلفة.. قد تعيش حياة اجتماعية صاخبة، وتهتم بصالح البشرية عموما.



نصيحة:

نصيحة: يحمل لك عام ٢٠٢٢ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:



تناغم الشمس والقمر يدعمك.. تستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.



تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر،

القمر في العذراء في عطلة الاسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.