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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الأطباء تعلن الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفى

النقابة العامة للبيطريين
النقابة العامة للبيطريين

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تشكيل لجنة تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، والتى تضم كل من: الدكتورة ياسمين أبو الخير وكيل مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد سامى أحمد حجازى أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، الدكتور محمد أشرف عويس عضو مجلس النقابة العامة.

 

وجاء التشكيل تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بجلسته المنعقد فى 30 نوفمبر 2021، بشأن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، يوم السبت 18 /12 /2021.

 

ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متصلة بدءا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 27/12/2021، مضافا إليها 3 أيام عمل لتلقي الطلبات الواردة بالبريد.

 

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة والفرعية بقنا..

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1-  ملء بيانات استمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه "رئيس - عضو فوق السن فرعي  - عضو تحت السن فرعي - عضو جمهورية فوق السن - عضو جمهورية تحت السن - عضو قطاع".

2- صورة بطاقة الرقم القومى. 

3- صورة كارنيه النقابة سارى. 

4- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

5- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك خاصة بـ "القطاع وفرعية قنا".

6- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

7- أن يكون مُسدداً لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2021 م. 

8- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة، على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التى يعمل بها، وذلك للأطباء العاملين بالحكومة فقط، لمرشحي "القطاع والفرعية".

9- إفادة من جهة العمل للعاملين بالقطاع الخاص او إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهة حكومية أو خاصة لمرشحي "القطاع - الفرعية".

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