تحرير 107 محاضر تموينية للمخالفين في دمياط

محافظة دمياط

نفذت مديرية التموين بدمياط ، حملات مكثفة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، وذلك فى إطار متابعتها الدورية للمنظومة التموينية ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز ومتابعة حركة السلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٧ محضر للمخالفين، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية، ونقص وزن رغيف الخبز، و إدارة محل بدون ترخيص ورصد حالات غش تجاري.

فيما تستمر جهود المديرية لملاحقة المخالفين، والتأكد من توافر السلع وجودتها وضبط المنظومة التموينية بكافة المناطق.