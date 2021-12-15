بالتواريخ والأيام.. أبرز الظواهر الفلكية المتوقعة مع نهاية عام 2021

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر ديسمبر 2021 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر حيث تكون البداية مع:

19 ديسمبر - اكتمال القمر (بدر ديسمبر)

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 إلي 20 ديسمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل دون أجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون يوم 19 ديسمبر بأذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.7% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد لأن هذا هو الوقت الذي يستقر فيه هواء الشتاء البارد من العام وتصبح الليالي طويلة ومظلمة.

21 ديسمبر - اقتران القمر وبولوكس مساءا

يقترن القمر الشبه مكتمل مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء مساءا فيشرقان في السابعة مساءا تقريبا ويظلا في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفي النجم بولوكس من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

21 ديسمبر - الإنقلاب الشتوي

يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا اليوم حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية . وعندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى انه ابرد يوم في السنة

لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الارض في مدارها حول الشمس ، لذلك فان ذروة الشتاء يمثل اقصى ميل لمحور دوران الارض في المدار ، علما بان الأرض تكون اقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف

وبناء عليه يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط ، في حين يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الافق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الانسان على الارض في هذه اللحظة أطول ما يمكن .

21 ، 22 ديسمبر الثلاثاء-الاربعاء - زخة شهب الدببيات

زخة شهب الدب الأصغر (الدبيبات) وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة تقريبا ، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب توتل الذى تم اكتشافه عام 1790.

وزخة الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء .

والتوقيت السنوي لهذه الزخة الشهابية من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر يوم 22 ديسمبر .

تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد سيكون القمر شبه الكامل مشكلة هذا العام ، حيث يحجب معظم الشهب الخافتة باستثناء اللامع منها .

الاربعاء 22 ديسمبر - القمر وخلية النحل

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء مساءا فيشرقان في الثامنة مساءا تقريبا .. ويظل هذا المشهد بالسماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفي حشد خلية النحل من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

علما بان هذا الأمر يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان حشد خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة .

الثلاثاء 28 ديسمبر - القمر والسنبلة

يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألفا برج العذراء) حيث يشرقان في الثانية إلا الربع صباحا الى ان يختفي النجم سبيكا من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

الجمعة 31 ديسمبر - القمر مع المريخ وقلب العقرب .

يقترن هلال القمر الرقيق مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب ، وكلاهما أحمر اللون في الخامسة صباحا الىان يختفي هذا المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .