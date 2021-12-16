ابن شقيق الراحل الدكتور عبد الرحمن مخلوف: عمي عاش 70 عاما في عمل مكثف متخصص في العطاء العمراني.. فيديو

قال الدكتور محمود مخلوف ابن شقيق الراحل الدكتور عبد الرحمن مخلوف ، أن الدكتور عبد الرحمن مخلوف نموذج عطاء ممتد خارج مصر مؤكدا أنه عاش 100 سنه قضي منهم 70 عام في العطاء المكثف المتخصص للتخطيط العمراني في عدة مدن داخل عدة بلاد .

وأضاف محمود مخلوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن أعمال عمي كان بها توفيق من الله كبير لأنه كان يؤدي عمله بجد وبالتالي كتب الله له النجاح والقبول ، مؤكدا أن الدكتور عبد الرحمن ولد وتربي في بيت عز وجاه .

وأوضح محمود مخلوف ، أن والد الدكتور عبد الرحمن مخلوف كان يعمل مفتي وجدة كان وكيل الأزهر ولكنه لم يعتمد علي عز جدة ولا جاه والدة وسجل نفسه في تاريخ العظماء الخالدين .