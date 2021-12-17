مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ .. إليك الإجابة

مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ .. يعد هذا التساؤل من أكثر الأسئلة الشائعة بين من يعانون من السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويأتي تساؤل مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ في مقدمة الأشياء التي يرغب من يعانون من السمنة فى معرفتها لأن الطعام من أكثر الأشياء التي تؤثر بشكل واضح في العلاج لذا من المهم جدا معرفة الإجابة على سؤال مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟

يرغب كثيرون في معرفة مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ .. وفي الحقيقة هناك قائمة كبيرة جدا من الأطعمة المسموحة لهؤلاء الأشخاص ولكن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول بشكل كبير وسريع فى الجسم.

ونعرض لكم الإجابة على سؤال مريض الكوليسترول ماذا يأكل وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”



دقيق الشوفان والألياف

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مما يقلل من الكوليسترول الضار وتوجد الألياف القابلة للذوبان في أطعمة أخرى مثل الفاصوليا وبراعم بروكسل والتفاح والكمثرى.

يمكن أن تقلل الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم وخمسة إلى 10 جرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا تقلل من نسبة الكوليسترول الضار. حصة واحدة من حبوب الإفطار مع دقيق الشوفان أو نخالة الشوفان توفر 3 إلى 4 جرامات من الألياف وإذا قمت بإضافة الفاكهة مثل الموز أو التوت فتحصل على المزيد من الألياف.

الأسماك وأوميجا 3

تحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية وهي نوع من الدهون الموجودة في الدم بالإضافة لتقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بجلطات الدم وفي الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبات قلبية وقد تقل من خطر الموت المفاجئ.

توجد أعلى مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في:

سمك الاسقمري البحري

السمكال مملح

التونة

سمك السالمون

سمك السلمون المرقط

تحتوي الأطعمة مثل الجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا على كميات صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تتوفر مكملات أوميجا 3 وزيت السمك وتحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات.

اللوز والمكسرات

اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن نسبة الكوليسترول في الدم وخلصت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي مكمل بالجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات القلب لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية.

الافوكادو

الأفوكادو مصدر قوي للمغذيات وكذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs). تشير الأبحاث إلى أن إضافة ثمرة أفوكادو يوميًا إلى نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يعد استبدال الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة في اللحوم بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة جزءًا مما يجعل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​صحيًا للقلب.

زيت الزيتون

استخدم زيت الزيتون بدلاً من الدهون الأخرى في نظامك الغذائي ويمكنك تقليب الخضار بزيت الزيتون أو إضافتها إلى ماء مالح أو مزجها بالخل كصلصة للسلطة ويمكنك استخدام زيت الزيتون كبديل للزبدة عند دهن اللحم أو غمس الخبز.

الأطعمة المضاف إليها الستيرولات النباتية أو الستانولات

الستيرولات والستانولات هي مواد موجودة في النباتات تساعد على منع امتصاص الكوليسترول يمكن أن تؤدي إضافة 2 جرام من الستيرول إلى نظامك الغذائي كل يوم إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 5 إلى 15 بالمائة.

ليس من الواضح ما إذا كان الطعام الذي يحتوي على الستيرولات النباتية أو الستانول يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن الأطعمة التي تقلل الكوليسترول تقلل من هذه المخاطر.

بروتين مصل اللبن

بروتين مصل اللبن الموجود في منتجات الألبان وقد يكون مسؤولاً عن العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى منتجات الألبان وأظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمكمل غذائي يخفض كلاً من LDL والكوليسترول الكلي وكذلك ضغط الدم ويمكنك العثور على مساحيق بروتين مصل اللبن في متاجر الأطعمة الصحية وبعض متاجر البقالة.

تغييرات أخرى في نظامك الغذائي

يتطلب الحصول على الفائدة الكاملة من هذه الأطعمة تغييرات أخرى في نظامك الغذائي ونمط حياتك وأحد أكثر التغييرات فائدة هو الحد من الدهون المشبعة والمتحولة التي تتناولها.

الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن ومنتجات الألبان الأخرى كاملة الدسم - ترفع الكوليسترول الكلي ويمكن أن يؤدي تقليل استهلاكك للدهون المشبعة إلى أقل من 7 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية لتقليل نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 8 إلى 10 في المائة.

في الأغلب تستخدم الدهون التي تُدرج أحيانًا على ملصقات الأطعمة على أنها “زيت نباتي مهدرج جزئيًا”، في السمن النباتي والكحك والمقرمشا التي يتم شراؤها من المتاجر وترفع الدهون المتحولة نسبة الكوليسترول في الدم.