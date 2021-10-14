الحماية من أمراض القلب أبرزها.. فوائد حليب الصويا

يشير ارتفاع الكوليسترول إلى الحجم الهائل للمواد الدهنية التي تطفو في مجرى الدم. من المعروف أن الدهون تستقر على طول جدران الشرايين ، ويمكن أن تتراكم وتتصلب. تُعرف هذه العملية باسم تصلب الشرايين ، والتي تضيق ممر الدم ، وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء حول الجسم.

حذرت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور في BHF من أن إضافة حليب البقر كامل الدسم بشكل متكرر إلى الحبوب والشاي والقهوة يمكن أن "يضيف" كمية الدهون المشبعة التي تتناولها.

أوضحت جمعية الكوليسترول الخيرية ، Heart UK: "تحتوي خلايا الكبد لدينا على مستقبلات LDL.

"عندما يمر الكوليسترول الضار في الدم ، تقوم هذه المستقبلات بإخراج الكوليسترول من الدم إلى الكبد ليتم تكسيره.



"تشير الأبحاث إلى أن تناول الكثير من الدهون المشبعة يوقف عمل المستقبلات بشكل جيد ، ويتراكم الكوليسترول في الدم."

وتوضح الأبحاث أن حليب الصويا يمكن أن يكون بديلاً جيدًا لحليب البقر أو الماعز؛ وذلك لأن الأبحاث ربطت بين بروتين الصويا وفوائده لصحة القلب.

وأوضح تايلور أن "الدراسات أظهرت أن تناول ما بين 15 و 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول".

أضافت "حصة 250 مل من حليب الصويا تحتوي على حوالي 8 جرام من البروتين".

فعن طريق خفض مستويات الكوليسترول ، فإنك تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب؛ لذلك من خلال تناول حليب الصويا يمكنك تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع وخطر الإصابة بأمراض القلب .

ما هو مرض القلب؟

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن أمراض القلب "تصف ما يحدث عندما يتم حظر أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية".

يمكن أن تشمل أعراض أمراض القلب ما يلي:

ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

ضيق في التنفس

ألم في جميع أنحاء الجسم

شعور بالاغماء

الشعور بالغثيان.