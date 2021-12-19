صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة بالعديد من التصريحات الخاصة بفيروس كورونا وبفاعلية اللقاحات ضدة من خلال العديد من المداخلات الهاتفية في برامج التوك شو نعرض لكم ابرزها :

كيف تتعامل وزارة الصحة مع الحالات المخالطة لـ حالات أصيبت بكورونا.. تفاصيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالات التى تكون مخالطة لحالات أصيبت بفيروس كورونا.

الصحة : فاعلية اللقاحات مازالت قوية أمام كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن البروتوكول الطبي لعلاج مصابى فيروس كورونا لا يتغير بظهور متحورات جديدة.

الصحة: توزيع 53 مليون جرعة لقاح خلال الفترة الماضية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن المسحة الجينية التي تجرى للتأكد من الإصابة بـ اوميكرون تجرى بشكل مكثف للقادمين من بلدان بها نسبة إصابة مرتفعة من المتحور.

"الصحة" توضح كيفية تحديد نوعية المتحور لـ"مصاب كورونا"

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه حتى الآن لم يثبت وفقاً لتحاليل التسلسل الجيني التي يتم إجرائها وجود مصابين آخرين بمتحور أوميكرون بخلاف الثلاثة الذين أعلن عنهم بالأمس وأغلب الحالات لازالت مصابة بسلالات أخرى معظمها " دلتا" .

هل توجد أضرار حال تغيير نوع اللقاح في الجرعة التعزيزية؟ الصحة تجيب|فيديو



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن بدء وصول رسائل الحصول على الجرعة التعزيزية للمواطنين ممن حصلوا على جرعتي اللقاح وامضوا الفترة البينية البالغة ستة أشهر جزء من خطوات الدولة لتقديم رعاية صحية لائقة لمواطنيها بعد وجود ما يثبت أن الجرعة الثالثة مفيدة وتحركت فوراً وقامت بفتح المجال للمواطنين ممن مر عليهم ستة أشهر من حصولهم على جرعات اللقاح".

بعد "التسلسل الجيني".. الصحة: إصابة 3 حالات بمتحور أوميكرون في مصر.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة تسجيل أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد، قائلاً "إنه بمجرد ما الصحة العالمية أعلنت أن تحور أوميكرون مثير للقلق، قامت الدولة المصرية برفع درجة الاستعداد وشددت على إجراءات التقصي لكل القادمين من الدول التي ثبُت وجود بها حالات إيجابية بهذا المتحور".

مافيش سخونية.. "الصحة": ظهور رشح فقط على حالة من مصابي أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حالتين من المصابين بـ أوميكرون لم تظهر عليهما الأعراض بينما حالة واحدة ظهرت عليها أعراض خفيفة للغاية مثل الرشح، ولا توجد أى سخونية.

انتظروا الرسالة فقط.. متحدث الصحة: اتبعتلى رسالة النهاردة بمكان وموعد الجرعة الثالثة التعزيزية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، ستمنح للذين مضى على تلقيهم الجرعتين الأولى والثانية 6 أشهر كاملة.

"المواطن المصري هو نصب عين الدولة المصرية".. المتحدث باسم الصحة يوضح دور الدولة للوقاية من كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في الوقاية من كورونا، والاطمئنان على الحالة الصحية لمواطنيها، معقباً: "كلنا بنقرأ ما يصدر عن الدول المتقدمة صحياً من كلام عن الجرعة التنشيطية الثالثة".