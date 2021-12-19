كيف تتعامل وزارة الصحة مع الحالات المخالطة لـ حالات أصيبت بكورونا.. تفاصيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالات التى تكون مخالطة لحالات أصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن وزارة الصحة تتعامل مع الحالات المخالطة بناء على 3 محاور وهى الأكثر عرضة للإصابة، ومتوسط الإصابة، وضعيف الإصابة، وكل واحد منهم له إجراءات احترازية معينة.

الحالات المصابة بـ أوميكرون



ولفت متحدث الصحة أن حالتين من المصابين بـ أوميكرون لم تظهر عليهما الأعراض بينما حالة واحدة ظهرت عليها أعراض خفيفة للغاية مثل الرشح، ولا توجد أى سخونية.

إنه يجب على الجميع تلقى لقاح كورونا، ومن تلقاه بالفعل ومضى 6 أشهر يتقدم لتلقى الجرعة الثالثة التعزيزية".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأخبار الأولية بشأن أوميكرون تقول أنه أقل خطورة، وعن فاعلية اللقاحات ضد أوميكرون أكد أنها مازالت فعالة.