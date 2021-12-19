الصحة : فاعلية اللقاحات مازالت قوية أمام كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن البروتوكول الطبي لعلاج مصابى فيروس كورونا لا يتغير بظهور متحورات جديدة.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن البروتوكول العلاجي هو مجموعة من الأدوية يتم استخدامها ويتم تغيرها أو إضافة أدوية وإزالة أخرى حسب مدى استجابة مصابى كورونا لها.

وأكد المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن فاعلية اللقاحات مازالت قوية رغم ظهور متحورات جديدة لكورونا.

المسحة الجينية

وكان قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن المسحة الجينية التي تجرى للتأكد من الإصابة بـ اوميكرون تجرى بشكل مكثف للقادمين من بلدان بها نسبة إصابة مرتفعة من المتحور.

وتابع متحدث الصحة: تم منح حوالي 53 مليون جرعة لقاح ما بين من حصلوا على الأولى ومن أتموا الجرعتين.

وتابع المتحدث باسم وزارة، 30% من الذين حصلوا على اللقاح انتهوا من الحصول على الجرعتين.

أوضح حسام عبد الغفار، أن المتخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح وبعد فتح الأبواب لهم لمدة اسبوعين للحصول عليها تشهد أعدادهم تزايداً كبيراً .