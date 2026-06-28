قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنزويلا .. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1450 قتيلا
رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي
حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026
رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع قياسي في أعداد السفن والإيرادات.. وعودة الخطوط الملاحية الكبرى
العكاري: الإخوان الحاضنة الفكرية للتنظيمات الإرهابية.. ومصر أفشلت مخططها
ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان
إسرائيل تعلن إنهاء حياة المتهم بمقتل ضابط في جنوب لبنان
سنكون أمام قنبلة موقوتة.. برلماني: التصالح على الجراجات كارثة
بوتين: أمن روسيا أولوية ولن نسمح بتهديد حدودنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الدفاع عن الوطن بالكلمة نؤجر عليه؟.. أمين الفتوى يجيب

حب الوطن
حب الوطن
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إبراهيم من الجيزة يقول فيه: "أنا بقضي وقت برد فيه على بعض المغرضين، هل ده يؤجر عليه ويكون من الدفاع عن الأوطان ولا لا؟"، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن بالكلمة الصادقة من الأمور المأجور عليها شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الدفاع عن الأوطان مطلب قرآني، وتربية أصيلة تعلمها المسلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

الدفاع عن الوطن

وأشار إلى أن الإنسان المحب الصادق لوطنه يسعى دائمًا للدفاع عنه بروحه ودمه، فإن لم يستطع فبلسانه، مؤكدًا أنه لا ينبغي السكوت عن حملات التشويه أو بث الشائعات، بل يجب التصدي لها بالكلمة الواعية التي تُظهر فضل الوطن وجماله.

وأضاف أن حب الوطن فطرة مستقرة في النفوس، وأن العلماء أكدوا أن تعلق الإنسان بوطنه يعكس رجاحة عقله، مستشهدًا بما نُقل عن العرب أنهم كانوا يقيسون عقل الرجل بمدى حنانه إلى وطنه وارتباطه به.

وأكد أن القرآن الكريم ساوى بين الخروج من الوطن وقتل النفس في مواضع عدة، في دلالة على عِظم شأن الوطن، مشددًا على أن الدفاع عنه بالكلمة الصادقة، وكشف الشائعات، وإظهار الحقائق، يُعد من صور الانتماء الصادق، ويؤجر عليه الإنسان إذا صدقت نيته.
 

الوطن الوطنية حب الوطن الدفاع عن الوطن أمين الفتوى دار الإفتاء فتاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

حالة الطقس لمدة اسبوع

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

عداد المياه

خلي بالك .. المستندات المطلوبة للتعاقد على عداد المياه

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

بالصور

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: شغل حريم

المزيد