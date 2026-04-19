تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

متى يتحول حب الوطن من شعارات لسلوك حقيقي؟.. أحمد الرخ يوضح

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الوعي الوطني لا ينشأ إلا من إنسان يحمل محبة حقيقية لوطنه، موضحًا أن غياب هذه المحبة يمنع تحقق الوعي، مشيرًا إلى أن الإشكالية لدى البعض أن حب الوطن أصبح مجرد شعارات، بينما حقيقته هي عمل وسلوك يُترجم على أرض الواقع.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشعارات مهما كانت جميلة لا قيمة لها إذا لم تتحول إلى أفعال، مؤكدًا أن محبة الوطن تظهر في التنفيذ والعمل الإيجابي الذي يخدم المجتمع ويعزز استقراره.

وأضاف أن العلاقة بين محبة الوطن والتعاليم الدينية هي علاقة تكامل وليست تعارضًا، حيث إن الدين يدعو إلى حب الأوطان والعمل بمقتضى هذه المحبة، مستشهدًا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي أظهرت تعلقه بوطنه مكة المكرمة، حين تألم لفكرة خروجه منها، وهو ما يعكس عمق الانتماء للوطن.

وأشار إلى أن هذا المعنى استمر أيضًا عند الانتقال إلى المدينة المنورة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله المدينة إلى قلوب الصحابة كما أحبوا مكة أو أشد، خاصة في ظل ما واجهوه من صعوبات وأمراض، مما يؤكد أن بناء الأوطان يقوم على ترسيخ المحبة والانتماء.

وبيّن أن العرب قديمًا عبّروا عن هذا المعنى بقولهم إن البلاد تُعمر بحب الأوطان، ولولا هذه المحبة لخربت البلاد، مؤكدًا أن شعور الإنسان بأن وطنه هو الأفضل هو أمر فطري مغروس في النفس.

وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى صعوبة مفارقة الوطن، حين قرن بين الخروج من الديار وقتل النفس، في إشارة إلى شدة تعلق الإنسان بوطنه، موضحًا أن هذا كله يؤكد أن الوعي الوطني المرتبط بالمسؤولية المجتمعية لا ينشأ إلا من محبة صادقة وإيمان حقيقي بقيمة هذا الوطن وضرورة الحفاظ عليه وتنميته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

لو كانت عليكي يا بختك.. إيمان عز الدين توجه نصيحة عن قيمة دموع الرجل ومعانيها

هاني شاكر

بعد إصابة هاني شاكر.. هذه أبرز أسباب فشل التنفس

الكبدة

طريقة عمل الكبدة المشوية في المنزل بطعم شهي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد