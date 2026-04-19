متى يتحول حب الوطن من شعارات لسلوك حقيقي؟.. أحمد الرخ يوضح

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الوعي الوطني لا ينشأ إلا من إنسان يحمل محبة حقيقية لوطنه، موضحًا أن غياب هذه المحبة يمنع تحقق الوعي، مشيرًا إلى أن الإشكالية لدى البعض أن حب الوطن أصبح مجرد شعارات، بينما حقيقته هي عمل وسلوك يُترجم على أرض الواقع.

متى يتحول حب الوطن من شعارات لسلوك حقيقي؟

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشعارات مهما كانت جميلة لا قيمة لها إذا لم تتحول إلى أفعال، مؤكدًا أن محبة الوطن تظهر في التنفيذ والعمل الإيجابي الذي يخدم المجتمع ويعزز استقراره.

وأضاف أن العلاقة بين محبة الوطن والتعاليم الدينية هي علاقة تكامل وليست تعارضًا، حيث إن الدين يدعو إلى حب الأوطان والعمل بمقتضى هذه المحبة، مستشهدًا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي أظهرت تعلقه بوطنه مكة المكرمة، حين تألم لفكرة خروجه منها، وهو ما يعكس عمق الانتماء للوطن.

وأشار إلى أن هذا المعنى استمر أيضًا عند الانتقال إلى المدينة المنورة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله المدينة إلى قلوب الصحابة كما أحبوا مكة أو أشد، خاصة في ظل ما واجهوه من صعوبات وأمراض، مما يؤكد أن بناء الأوطان يقوم على ترسيخ المحبة والانتماء.

وبيّن أن العرب قديمًا عبّروا عن هذا المعنى بقولهم إن البلاد تُعمر بحب الأوطان، ولولا هذه المحبة لخربت البلاد، مؤكدًا أن شعور الإنسان بأن وطنه هو الأفضل هو أمر فطري مغروس في النفس.

وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى صعوبة مفارقة الوطن، حين قرن بين الخروج من الديار وقتل النفس، في إشارة إلى شدة تعلق الإنسان بوطنه، موضحًا أن هذا كله يؤكد أن الوعي الوطني المرتبط بالمسؤولية المجتمعية لا ينشأ إلا من محبة صادقة وإيمان حقيقي بقيمة هذا الوطن وضرورة الحفاظ عليه وتنميته.