تصل إلى 7 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار رينو سانديرو 2022

ارتفعت القيمة السعرية للنسخة رينو سانديرو موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 7 آلاف جنيه، وذلك بعد أن شهدت جميع طرازات العلامة التجارية الفرنسية حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية لموديلات 2022 المقدمة داخل السوق المصري.

مواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2022

جاءت السيارة رينو سانديرو باطلالة الهاتشباك الشهيرة، مع قياسات هيكلية بلغت 4059 مم للطول، و بعرض يبلغ 1994 مم، مع 1519 مم للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 320 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط معدنية يبلغ قياسها 15 بوصة، بالاضافة إلى شبكة أمامية باللون الاسود مع تطعيمات فضية اللون بالناحية العلوية، ومصابيح ضباب دائرية.

وحصلت السيارة رينو سانديرو على مرايات جانبية كهربائية، مع حساسات ركن خلفية، مخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، و 4 نوافذ كهربائية الاداء، إلى جانب قفل مركزي، وخاصية الحماية من السرقات "ايموبليزر".

وتستمد رينو سانديرو موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 5 سرعات، تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 11 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2022

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 236 الف جنيه، بدلًا من 229 الف جنيه.