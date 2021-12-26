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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أحدث أسعار رينو ميجان 2022.. صور

تعرف على احدث اسعار
تعرف على احدث اسعار رينو ميجان 2022

ارتفعت اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 داخل السوق المصري، عن جميع الفئات المقدمة من تلك الايقونة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 10 و15 الف جنيه.

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2022 

 

تحتوي السيارة على باقة من تجهيزات الحماية مع اختلاف الفئات المطروحة ومنها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات الحركة، بالاضافة إلى كاميرا لدعم قائد المركبة، ومرايات ذات تحكم كهربائي، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، مع تقنية دعم المكابح، ومثبت سرعة.

بينما دعمت ايضا بفرامل يد كهربائية، وشاشة ملونة تبدأ من 7 بوصة حتى 9.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، ولوجة عدادات دجيتال، وفتحة سقف بانوراما، وزر تفعيل وايقاف المحرك..

وتستمد السيارة رينو ميجان 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة CVT، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو يولد قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، يعمل عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

الاسعار الاخيرة للسيارة رينو ميجان موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى E1 Vision موديل 2022 بقيمة قدرها 309 ألف جنيه بدلاً من 294 ألف جنيه.

الفئة الثانية E2 Dynamic موديل 2022 بقيمة قدرها 339 ألف جنيه بدلاً من 423 ألف جنيه.

الفئة الثالثة E2 Dynamic موديل 2022 بقيمة قدرها 369 ألف جنيه بدلاً من 354 ألف جنيه.

الفئة الرابعة E3 Signature موديل 2022 بقيمة قدرها 399 ألف جنيه بدلاً من 384 ألف جنيه.

الفئة الخامسة E3 Signature + موديل 2022 بقيمة قدرها 444 ألف جنيه بدلاً من 434 ألف جنيه.

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