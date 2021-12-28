مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

شهد التعليم قبل الجامعي في مصر، تطويرا جذريا ملحوظا خلال السبع سنوات الأخيرة بفضل رعاية و اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحظيت إجراءات تطوير التعليم في مصر خلال السبع سنوات الأخيرة بإشادة جميع المؤسسات التعليمية الدولية، للدرجة التي دفعت بعض الدول تسعى الان للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم.

زيادة الانفاق على قطاع التعليم

التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وخلال السبع سنوات الاخيرة ، زاد الانفاق على قطاع التعليم 157 مليار جنيه في عام 2020/2021 بعد أن كان 80 مليار جنيه فقط خلال عام 2013 /2014 لتصل نسبة الزيادة لـ 94.8% ، وزاد عدد المدارس في مصر لـ 57.7 ألف مدرسة في عام 2020/2021 بعد أن كان عدد المدارس 49.4 ألف مدرسة فقط في عام 2013/2014 لتصل نسبة الزيادة لـ 16.8% ، وزاد عدد الفصول لـ 518.6 ألف فصل في عام 2020/2021 ، بعد أن كان 466.4 ألف فصل فقط في عام 2013/2014 لتصل بذلك الزيادة لـ 11.2%

زيادة ملحوظة في الطلاب والمعلمين

طلاب المدارس

كما بلغت نسبة زيادة الطلاب بالمدارس المصرية بنسبة 31.2% ، حيث وصل عدد الطلاب بالمدارس لـ 24.4 مليون طالب في عام 2020/2021 ، بعد أن كان عدد الطلاب 18.6 مليون طالب فقط في عام 2013/2014K وبلغت نسبة زيادة عدد المدرسين 11.1% ، حيث وصل عدد المدرسين لـ مليون مدرس في عام 2020/2021 ، بعد ان كان العدد 0.9 مليون مدرس فقط في عام 2013/2014.

بلغت تكلفة المشروعات التعليمية الجديدة التي سعت منظومة وزارة التربية والتعليم لانجازها خلال السبع سنوات الاخيرة 49.66 مليار جنيه ، وبلغ اجمالي تكلفة مشروعات بناء واحلال وتجديد المدارس 36.7 مليار جنيه ، وبلغ اجمالي تكلفة مشروعات تطوير التعليم 7.15 مليار جنيه ، وبلغ اجمالي تكلفة مشروعات اعادة تأهيل المدارس والتجهيزات والالات 5.81 مليار جنيه .

بناء وإحلال وتجديد مدارس التعليم العام

إحلال وتجديد المدارس

انجزت وزارة التربية والتعليم خلال السبع سنوات الاخيرة ، 24.1 ألف مشروع صيانة شاملة للمدارس ، وتم بناء 8408 ألف فصل بطاقة استيعابية 305 مليون تلميذ ، وجاري بناء 20 ألف فصل جديد.

كما اصبحت منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر تضم : 17 مدرسة متفوقين ، و 50 مدرسة يابانية مصرية ، و 9 مدارس نيل ، و 15 مدرسة دولية حكومية ، و 439 مدرسة رسمية لغات متميزة ، و 68 مدرسة منحة ألمانية بمحافظتي اسيوط وسوهاج تم تنفيذها ، و20 منحة ألمانية تم طرحها بالشرقية ، و9 مدارس تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ، و 54 قطعة أرض تم طردها و 24 مدرسة تم ترسيتها ، كما انه من المقرر ان يتم افتتاح 15 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي 2021 / 2022

تحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليا وإقليميا وعالميا

تحسين جودة التعليم

تم تجهيز 12.5 ألف مدرسة

تم توصيل شبكات فايبر لـ 2530 مدرسة

تم توفير 2 مليون جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية

تم توفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي

التعليم عن بعد

التعليم عن بعد

تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية بالاضافة إلى تدريب عدد 500 متدرب

تم اتاحة بريد إلكتروني موحد بالاضافة إلى microsoft office لـ 20 مليون طالب

إطلاق منصات الحصص الالكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام ادارة التعلم

منظومة الامتحانات الالكترونية

الامتحانات الالكترونية

تم عقد امتحانات إلكترونية لـ 1.64 مليون طالب

تم عمل تقييم إلكتروني لـ 19 مليون بحث للطلاب

تم عمل تصحيح إلكتروني لـ 10.4 مليون امتحان إلكتروني

تم إطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية

تم بث قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2

تحسين الاحوال المالية والتنمية المهنية للمعلمين والكوادر الادارية

تحسين احوال المعلمين وتنميتهم مهنيا

تم تقديم حزمة مزايا مالية لـ 2.1 مليون معلم بتكلفة 6.6 مليار جنيه

تم تدريب نحو 107 مليون معلم وكادر على حزم تدريبية مختلفة

دعم وتطوير الانشطة التربوية

تطوير الانشطة التربوية

تمت مشاركة 24.3 مليون طالب وطالبة في الانشطة التربوية المختلفة

شارك 19.3 مليون طالب وطالبة في المسابقات

الاعتماد والجودة

بلغت عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة 4.340 مدرسة

دعم مدارس الدمج لذوي الاعاقة والفائقين والموهوبين

دمج ذوي الاعاقة في المدارس

بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المشاريع العلمية بالمراكز الاستكشافية 1.088

تم تدريب 104.3 ألف معلم واخصائي و وكيل و مدير مدرسة على التعامل مع ذوي الاعاقات البسيطة

اتاحة التعليم الفني للجميع

انشاء المدارس

تمت اضافة 1109 مدرسة جديدة للتعليم الفني ، ليصبح اجمالي عدد مدارس التعليم الفني 2472 مدرسة

تم انشاء 16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات صناعية كبرى

تم انشاء 59 مدرسة داخل مصنع ومزرعة للتعليم والتدريب المزدوج

تحسين جودة التعليم الفني

تطوير التعليم الفني

تم استحداث 51 تخصصا نوعيا في مدارس التعليم الفني

حصلت 40 مدرسة على الجودة والاعتماد و 5 مدارس تطبق النوذج الياباني

تم تحويل 440 منهج من ورقي إلى إلكتروني تفاعلي بالتعليم الفني

تم تدريب 65 ألف معلم على الحزم التدريبية المختلفة للتنمية المهنية

زيادة الحالة التنافسية للتعليم

استفاد 56 ألف طالب من برامج التدريب العملي والمهاري

تم تدريب 118 ألف طالب على ادارة المشروعات الصغيرة

تم عقد 12 شراكة مع القطاع الخاص ppp في التعليم والتدريب المزدوج

محو الامية وتعليم الكبار

محو الامية وتعليم الكبار

تم محو امية 3.3 مليون مواطن وتم اصدار 63.6 ألف شهادة محو أمية

تم اعداد خطة اعلان المحافظات الحدودية (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الاحمر - اسوان - مرسى مطروح - الوادي الجديد) خالية من الامية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022

أبرز مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تم إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية ، وجاري تنفيذ 3 مدارس يابانية أخرى.

مشروعات صندوق تحيا مصر

مشروعات تحيا مصر

تم تأهيل وتدريب 10 آلاف معلم على أحدث طرق وأدوات التدريس.

مشروعات الازهر الشريف

349 معهدا ازهريا جديدا بتكلفة 403 مليار جنيه ، تم الانتهاء من 214 معهدا ازهريا منها ، وجاري تنفيذ 135 معهد

تم اعتماد 633 معهدا ازهريا بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم وذلك بتكلفة بلغت 529 مليون جنيه

تقدم مصر في التصنيفات الدولية

تقدم التعليم المصري في التصنيفات الدولية

تقدمت مصر في مؤشر المعرفة العالمي 42 مركزا

تقدمت مصر في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS

من المستهدف اعلان مصر خالية من الامية بحلول عام 2030 وفقا لخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار