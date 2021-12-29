بوسي شلبي تنشر صوراً جديدة لها بصحبة النجوم من افتتاح فيلم "الكاهن"

نشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت بوسي بصحبة عدد كبير من النجوم في إفتتاح فيلم الكاهن منهم "إياد نصار و جمال سليمان وحسين فهمي "،معلقةً "الكاهن".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "ما ما شاء الله منورين الدنيا كلها منوره يا بوسي يا جميله دائما في المفاجاه الحلوه"،"حبيبي روح قلبي محمد الله يحميه و مبروك لجمال الغلا أخوي الكبير و منوره يا بوسي حبيبتي ".

ويذكر أنه قد طرح المخرج عثمان أبو لبن البوستر الرسمي لفيلم الكاهن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب:""هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟" فيلم #الكاهن من انتاج سعودي مصري، بجميع دور العرض يوم ٢٩ ديسمبر".