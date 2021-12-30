كل التوفيق.. محمد عواد يدعم منتخب مصر

حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، علي دعم منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد عواد في تويتة له: “كل التوفيق للمنتخب المصري”.

ويبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم “الخميس” استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ مبارياته فيها يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية.



ويؤدي الفريق تدريبين مغلقين يومي غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.



وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.



وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد



المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء



وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين



المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي.