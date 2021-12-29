شاهد.. أول رد فعل من أفشة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

نشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي صورة تجمع بينه وبين أحد أصدقائه وهم يتناولان الطعام في أحد المطاعم، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر التي أعلنها كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وخلال الساعات القليلة الماضية نشر أفشة أكثر من “ستوري” عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام.

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم غدا “الخميس” استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ مبارياته فيها يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية.



ويؤدي الفريق تدريبين مغلقين يومي غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.



وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء



وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .