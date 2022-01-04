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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعرض فيلم جبل الطير.. المركز القومي للسينما يحتفي بأعياد الميلاد والعام الجديد

احتفالات القومي للسينما
احتفالات القومي للسينما

 شارك المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة  د. عز الرجال فارق احتفالات المصريين ببداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة  . 

 

قام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف بإقامة وتنظيم هذا اللقاء الذي حضره  القمص ابرام عبد السيد راعي كنيسة مارجرجس ود. عادل المراغي امام وخطيب مسجد النور بالعباسية والأديبة والكاتبة نجلاء أحمد حسن  والأستاذ محسن عبد المجيد مدير عام ادارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم ولفيف من الشخصيات العامة  المهتمة بالفعاليات الفنية  .

 

وتخللت الاحتفالية زيارة الضيوف لمكتبة الثقافة السينمائية العريقة وقسم البحوث السينمائية وعرض بالاحتفالية فيلم جبل الطير ومملكة الحسين للمخرج أيمن صفوت وعقب العرض القي كل من القمص ابرام ود. عادل المراغي كلمة تحدثا فيها عن رحلة العائلة المقدسة التي استمرت ٣ سنوات داخل مصر كما تحدثت الكاتبة نجلاء احمد عن الموروث الشعبي والتراث داخل اروقة المساجد والكنائس المصرية . 

 

جدير بالذكر أن الاحتفالية تاتي  تفعيلآ لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة.و اشرفت علي اللقاء  الكاتبة/امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. 

 

واقيمت الاحتفالية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

القومي للسينما اعياد الميلاد زينب عزيز المركز القومي للسينما فيلم جبل الطير

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