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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى 2021-2022

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الجمعية العامة لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية غير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والموازنة التقديرية المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للعام المالى 2021/2022.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، منظومة إنتاج مياه الشرب، وتجميع ومعالجة الصرف الصحى، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

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وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، والمتوقع وصولها إلى 26.5 مليون م3/يوم، في يوليو 2022، تضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 160 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2732 محطة، و611 محطة رافع، مضيفا أنه من المتوقع معالجة 13.41 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية فى منتصف عام ٢٠٢٢، وتبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 440 محطة، و3061 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 51 ألف كم.

وأوضح أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة فى المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف تنفيذ 15 محطة معالجة صرف صحى، و16 محطة رفع، و449 كم شبكات صرف صحى، بالإضافة إلى 36 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية 690 ألف م3/ يوم، ومد خطوط مياه الشرب بأطوال 2626 كم، وإعادة تأهيل 74 محطة مياه، ودق 76 بئرا جديدة، ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى ضمت 470 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و470 معملا بمحطات المياه، و282 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 170 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و13 للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، كما حصل 25 معملا على شهادة الأيزو 17025.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مسبقة الدفع، كما تم تركيب 607 آلاف عداد مسبق الدفع حتى تاريخه، وتم إتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة فورى تحت كود 575 بعدد نقاط شحن 89 ألف نقطة، وشركة خالص عدد نقاط الشحن 51 ألف نقطة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتقسيط قيمة العداد مسبق الدفع على 4 سنوات بحد أقصى للعملاء.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية رفع الوعى لدى المواطنين بقضية المياه والسلوكيات الصحيحة فى التعامل معها، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 5460 نشاطا توعيا خلال عام 2020، وأكثر من 861 نشاطا عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الالكترونية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية لتنفيذ أنشطة للأعضاء والمترددين، وبيع وتركيب ١.٤ مليون قطعة موفرة من خلال توقيع وثيقة ترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات، والتنسيق مع جميع الوزارات لتركيب القطع الموفرة، وبيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تساعد بشكل مستمر من خلال معداتها والأطقم الفنية فى مواجهة مياه الأمطار بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، حيث يتم الدفع بمعدات من الشركات التى تشهد استقرارا فى الحالة الجوية، لمساعدة الشركات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة وسيول فى بعض الأحيان.

 

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان شبكات نقل المياه حياة كريمة مياه الأمطار

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