رئيس المركز القومي للسينما تنعى الفنانة مها أبو عوف

نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما الفنانة "مها ابو عوف" التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ٦٥ عاما.

قالت عزيز إن الفنانة الراحلة قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال المتميزة التي تنوعت بين السينما والدراما والمسرح الي جانب اللون المتميز من الموسيقى لكونها احد اعضاء فرقة "الفور إم".

وتقدمت رئيس المركز القومي للسينما بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.



يذكر أن الفنانة مها أبوعوف عوف، هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، وقد درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات، وكان آخر أعمالها مسلسل "الحرير المخملى"، الذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من إخراج أحمد حسن.