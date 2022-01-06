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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة جديدة| تيتر فيلم سعاد يكشف منتجه الحقيقي

فيلم سعاد
فيلم سعاد

في تطور جديد في الأزمة الدائرة حول فيلم « سعاد »، الذي تخرجه آيتن أمين؛ حصلنا على صورة لتتر الفيلم المعروض حالياً في دور العرض التونسية، وهو التتر الذي تم عرضه به في المهرجانات الدولية التي شارك بها، والذي كُتبت عليه المخرجة آيتن أمين، كمنتجة مشاركة في العمل.

ويأتي هذا بعكس كل ما صرحت به المخرجة آيتن أمين، مع الإعلامي عمرو أديب، وعبر السوشيال ميديا ومع الصحفيين، بأنها مجرد كاتبة ومخرجة ولا علاقة لها بالعملية الإنتاجية، وأنا هنا فقط متضامنة مع محمود عزت وسامح عواض؛ مما يوضح أنها طرف أساسي في الأزمة.

ويُطرح هنا تساؤل حول حقيقة أزمة "سعاد"، ويشير إلى أن الأمر عبارة عن صراع بين منتجين يحاول أحدهم الاستئثار بلقب منتج وتحويل المنتج مارك لطفي، الذي بدأ العملية الإنتاجية للفيلم، إلى منتج مشارك، وقد صممت المخرجة كمنتجة مشاركة بالتعاون مع المنتج سامح عواض، لتحويل صفة مارك لطفي وأن يكتب اسمه بعدها؛ لتخل بحقِّه الأدبي ولتقليص نسبته المالية أيضًا لصالحها، لسبب غير معلوم.

وكانت أزمة الفيلم قد بدأت بكتابة المؤلف محمود عزت عبر صفحته على "فيسبوك" يتهم فيها المنتج مارك لطفي أنه لم يمنحه حقوقه المعنوية كمؤلف، وسجل الفيلم باسمه وباسم شركته؛ وهو ما فنده مارك لطفي بالمستندات، خصوصًا بخطاب رسمي من الرقابة على المصنفات، تؤكد أن العمل مسجل باسم آيتن ومحمود كمؤلفين. 

 

تفاصيل أزمة فيلم سعاد 

أزمة الفيلم بدأت بكتابة للمؤلف محمود عزت يدعي فيها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتهم فيها المنتج مارك لطفي أنه لم يمنحه حقوقه المعنوية كمؤلف وسجل الفيلم باسمه وباسم شركته وهو ما فنده مارك لطفي بالمستندات خصوصا خطاب رسمي من الرقابة على المصنفات تؤكد أن العمل مسجل باسم ايتن ومحمود كمؤلفين و الان بعد انكشاف ان ايتن امين منتج مشارك فالواقع ان قد يكون محمود عزت نفسه يمارس الضغط ونشر الافتراءات عبر السوشيال حتي يساعد ايتن امين فالاستيلاء حقوق إنتاجية ليست لها.

سعاد فيلم فيلم سعاد أزمة فيلم سعاد المخرجة آيتن أمين أيتن أمين

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