عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 7 يناير 2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 - 170 جنيها.

سعر اللحم الجملي
واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي
وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.


أسعار كباب الحلة
وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم اليوم الجمعة أسعار اللحوم اليوم اللحوم البلدي اليوم الجمعة 7 يناير

ترشيحاتنا

ماذا نقول عند سماع الأذان ؟ 25 كلمة حث عليها النبي تغفر ذنوبك

هل تنجح الصين في مهمتها لابتكار شمس اصطناعية قوتها تعادل 6 أضعاف الموجودة في الكون؟

أشخاص يحضرون الجمعة ليس لهم أجر..تعرف عليهم

المغرب: الوضع الوبائي غير مطمئن ولا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

أحمد أيمن منصور يعلن عن توقيع لـ الأهلي وسر توقف الصفقة

الزمالك حيضيع.. ميدو يوجه رسالة صادمة لـ جمهور النادي وأبنائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

المغرب: الوضع الوبائي غير مطمئن ولا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ