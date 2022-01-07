ضبط "دليفري صيدلية" يسير عكس الاتجاه بـ موتوسيكل في القاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد قائدي الدراجات النارية بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بشأن قيام أحد قائدي الدراجات النارية التابعة لخدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة النزهة .

بالفحص أمكن تحديد قائد الدراجة النارية (عامل توصيل طلبات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله الدراجة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.