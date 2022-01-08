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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لحمة الموزة بلسان العصفور

لحمة الموزة
لحمة الموزة

تعد لحمة الموزة من أفضل أنواع اللحوم التى تتمتع بمذاق شهي وطيب كما يمكن طهيها بطرق كثيرة جدا من بينها الدواجن ولحمة موزة بالشعيرية ولحمة الموزة بلسان العصفور.

نقدم لكم طريقة عمل لحمة الموزة بلسان العصفور بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير عمل لحمة الموزة بلسان العصفور

كيلو لحمة موزة  مكعبات وسط

كوب بصل مفروم 

2 ملعقة ثوم مفروم 

نصف كوب زبادي 

3 ملعقة كبيرة مستردة 

بهارات لحمة 

ورق لورا 

فصوص حبهان

 2 كوب مرقة لحمة 

رشة قرفة 

ملح 

فلفل اسود 

لسان عصفور  محمر

جوزة الطيب 


طريقة  لحمة الموزة بلسان العصفور

* يوضع زيت في طاسة على النار مع البصل و ورق اللورا وبهارات والحبهان

* يضاف اللحم والمستردة وقليل من المرقة وتترك على النار حتى تكمل نضجها

* يوضع لسان العصفور المحمص في طبق التقديم وفوقه اللحمة ثم قدمي طاجن لحمة الموزة بلسان العصفور ساخن مزين بالطماطم شيري وبالهنا والشفا.

 

لحمة الموزة طريقة عمل لحمة الموزة لحمة الموزة بلسان العصفور أنواع اللحوم أفضل أنواع اللحوم

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