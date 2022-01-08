منهم تونس وجامبيا.. محمد صلاح يتفوق تسويقيًّا على 15 منتخبا في أمم إفريقيا 2021

تتجه الأنظار صوب الكاميرون لمتابعة منافسات كأس أمم إفريقيا 2021، التي تأجل موعدها لعام كامل بسبب فيروس كورونا .

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب.

وتبلغ إجمالي القيمة التسويقية لمنتخبات بطولة أمم إفريقيا، 2.313.27 مليار يورو

ويتفوق محمد صلاح على 15 منتخبا مشاركا في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقل عن قيمة الفرعون نجم ليفربول حيث تأتي قيمته وفقا لـ"موقع ترانسفير" ماركت 100 مليون يورو.

ويتصدر منتخب السنغال، قائمة أغلى منتخبات أمم إفريقيا، ويحل منتخب كوت ديفوار ثانيا، ونيجيريا ثالثا، والمغرب رابعا، والجزائر خامسا، ومصر سادسا، ومالي سابعا.

ويستعرض “ صدى البلد” القيمة التسويقية لجميع منتخبات أمم إفريقيا 2021:

المجموعة الأولى:

الكاميرون: 140 مليون يورو

بوركينا فاسو : 76.43 مليون يورو

إثيوبيا:3.3 مليون يورو

الرأس الأخضر: 20.13 مليون يورو

المجموعة الثانية:

السنغال : 342.90 مليون يورو

غينيا : 94.75 مليون يورو

زيمبابوي : 15.83 مليون يورو

مالاوي : 4.33 مليون يورو

المجموعة الثالثة:

المغرب: 214.70 مليون يورو

غانا : 128.13 مليون يورو

الجابون : 50.58 مليون يورو

جزر القمر : 12.40 مليون يورو

المجموعة الرابعة:

مصر: 161.25 مليون يورو

نيجيريا: 246 مليون يورو

السودان : 2.90 مليون يورو

غينيا بيساو : 19.55 مليون يورو

المجموعة الخامسة:

الجزائر: 187.30 مليون يورو

كوت ديفوار: 306.10 مليون يورو

سيراليون: 10.43 مليون يورو

غينيا الاستوائية : 5.93 مليون يورو

المجموعة السادسة: