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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجاكيت ملون.. إطلالة جذابة لـ روبي عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت روبي باطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاسود و جاكيت ملون ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وكانت قد أثارت الفنانة روبى جدلا كبيرا  بعدما شاركت جمهورها بفيديو رقص جريء من حفلها الأخير برأس السنة عبر موقع تداول الصور والفيديو "انستجرام".

وظهرت روبي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، كشف عن ساقيها، كما ارتدت طربوشًا أحمر اللون تماشيًا مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد.

ودائمًا ما يرتبط ظهور روبي، بحالة واسعة من الجدل، إذ تصدرت الفنانة على مدار الساعات القليلة الماضية، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت منهم اهتمامًا.

كما أثارت روبي مؤخرًا، جدلاً بين الجمهور، بجلسة تصوير ظهرت فيها روبي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وشراب أسود شفاف، كشف عن فخذيها، وحازت الصور على إعجاب وتفاعل العديد من الجمهور.

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