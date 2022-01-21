أنا عاوز أبكي.. تأثر الفنان نبيل الهواري بعد تفاعل الجمهور معه

تأثر الفنان نبيل الهواري، علي الهواء حاسبا دموعه، بعد تفاعل الجمهور معه عقب انتشار صورة له وهو يسير علي عكاز، قائلا:" أنا عاوز أبكي".

وقال الهواري خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" أنا عاوز اشكر الجمهور اللي لسه فاكرني رغم ابتعادي عن الساحة الفنية لمدة 18 عام".

وأوضح الهواري، سبب ابتعاده خلال الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية، مضيفا:" تم حصري في دور البودي جارد فقط، لافتا إلي أن الكثير من الفنانين عرضوا عليه المشاركة في أدوار فنية مقتصرة على العنف".

وأكمل:"أنا داخل الفن وأنا كابتن مصر في الباسكت بول.. عمرى ما كان حلمى التمثيل والغناء حتى شاهدنى الأستاذ وحيد سيف وقال لى أنت هتمثل".

