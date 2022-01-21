ضياء السيد يحتوي غضب زيزو ويطالبه بتكرار تجربة "البديل الذهبي"

قال الإعلامي محمد شبانة، إن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني عقد جلسة مع أحمد سيد زيزو، لاعب المنتخب، بعدما أبدى اللاعب غضبه من عدم المشاركة أساسيا في مباريات المنتخب الثلاثة الأولى في دور المجموعات.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "ضياء السيد أوضح لزيزو أن تأثير اللاعب بما يقدمه من مستوى وليس بعدد الدقائق التي يشارك فيها، مطالبا اللاعب بتكرار تجربة البديل الذهبي التي صنعها محمد ناجي جدو في بطولة 2010 مع المنتخب.



وواصل شبانة: "أكد المدرب العام للمنتخب في حديثه لزيزو، أن آخر هداف مصري في بطولة الأمم الأفريقية كان محمد ناجي جدو الذي لم يلعب مباراة واحدة أساسيا، لكنه نجح في تقديم تجربة فريدة وعالقة في أذهان الجماهير حينما سجل 5 أهداف وهو بديل.



وختم شبانة: "يعتبر ضياء السيد من أكثر المدربين في الجهاز الفني الداعمين لمشاركة زيزو أساسيا مع المنتخب لاقتناع التان بقدرات اللاعب".