ألام جذر العصب.. الأسباب ونصائح تساعد على العلاج

يمكن أن يحدث الألم في أي جزء من الجسم عندما يكون هناك بعض الخلل الوظيفي أو مشكلة في أي عضو أو وظيفة.

وحسبما نشر موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، تعتبر بعض الآلام عامة جدًا ويمكن أن تزول مع مرور الوقت ولكن بعضها قد يسبب ضررًا خطيرًا للجسم، يمكن أن يشفي الجسم نفسه من الالتهاب العام حيث تلتئم العضلات أو الأنسجة بينما يحدث ألم الأعصاب بسبب العمود الفقري المضغوط أو تلف الأعصاب.

ويمكن أن يؤثر هذا أيضًا على عمل الجسم وحركاته، أما آلام جذر العصب فهي حالة يعاني فيها الشخص من أعراض خطيرة ولا ينبغي تجاهلها.

آلام جذر العصب



نوع من الألم الذي ينشأ من الأعصاب التي تضررت في العمود الفقري. العصب مسؤول عن نقل الإشارات إلى الدماغ ومختلف أعضاء الجسم الأخرى. في هذه الحالة يتم ضغط المعلومات الحاملة للعصب أو تلفه، وفقًا للدكتور دانش ثاكور كبير الاستشاريين وأخصائي الأعصاب بمستشفى إيفوري نويدا الكبرى؛ الذي يقول "يمكن أن يتسبب ألم جذر الأعصاب في زيادة الحساسية والخدر وضعف العضلات.

وتعتمد هذه الحالة على الألم الذي يحدث في جذور الأعصاب. ومن ثم فإنه في معظم الحالات يتطلب عناية طبية لعلاجه وإلا فإنه يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لجهاز الاستجابة العصبية.

أنواع ألم جذر العصب



1 - آلام العصب القطني وهي حالة يؤثر فيها ألم العصب القطني على الظهر والساقين. ويمكن أن يزداد الأمر سوءًا إذا حدث الألم في الركبتين وتحتهما. وعادة ما يحدث هذا النوع من آلام جذر العصب بسبب القرص المنزلق.

2 - الألم العصبي النخاعي وهو نوع من آلام جذر العصب ينشأ فعليًا من مؤخرة العنق ثم ينتقل إلى الذراعين واليدين والأصابع. ويمكن أن يؤثر على تحركاتك ووظائف حياتك اليومية إلى حد كبير.

أعراض آلام جذر العصب



يمكن أن يسبب ألم جذر العصب بعض الأعراض الرئيسية التي تظهر لدى الشخص المصاب بهذه الحالة. اعتمادًا على المنطقة المصابة، أما أبرز أعراضه فهي:

1 - الوخز

2 - خدر في الساقين أو القدمين أو الذراعين

3 - ضعف العضلات

4 - ألم في الظهر والرقبة والأطراف

أسباب آلام جذر العصب؟

يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب العصب المقروص وقد تسبب حالات أساسية أخرى يمكن أن تسبب ضغطًا في جذر العمود الفقري؛ إذ يحدث ألم جذر العصب بسبب تلف جذر العصب أيضًا والذي يحدث أيضًا بسبب حالات مثل:

1 - التهاب المفاصل

2- نتوءات العظام

3 - الأمراض الالتهابية

4 - أمراض العمود الفقري التنكسية

5 - تضيق العمود الفقري

6 - الأقراص المنفتقة

7 - داء الفقار

كما يمكن أن يحدث بسبب تشوهات مثل الأورام والخراجات والفتق والأورام الدموية وإصابة العمود الفقري أو عدوى العمود الفقري

نصائح لعلاج آلام جذر العصب



وفقًا لطبيب الأعصاب، لا يمكن علاج الألم الناجم عن جذر العصب إلا عند علاج الحالات المسببة له. وهذا يعني أنك بحاجة إلى علاج آلام جذر العصب لتقليل الألم والالتهاب. يمكن علاج هذه الحالة بمساعدة الأدوية أو العلاج الطبيعي.

ومع ذلك في بعض الحالات البسيطة لا يكون العلاج مطلوبًا.

ويمكن أيضًا إجراء الجراحة ولكن فقط في الحالات الشديدة؛ حيث لا يوجد خيار آخر وتزداد الحالة سوءًا. كما يتطلب العلاج الظروف الأساسية لتخفيف الضغط الذي كان السبب الرئيسي للألم.

وفيما يلي بعض الخيارات الجراحية وغير الجراحية لعلاج آلام جذر العصب من الجسم.

العلاج غير الجراحي لآلام جذر العصب:

- يمكنك تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف الألم (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية).

- التقنيات التدخلية وتشمل إحصار العصب.

- التهابات فوق الجافية في العمود الفقري القطني وعنق الرحم

- علاجات وإجراءات قتل الأعصاب مثل الاستئصال بالترددات الراديوية

- تعديل النشاط في الحياة الروتينية للعلاج الطبيعي

- الانخراط في التمارين والعلاج الطبيعي الذي يمكن أن يقلل الألم الناجم عن جذر العصب