ترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة

تذكرمحمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى والدة الراحل أمس بكلمات مؤثرة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمد زيدان قائلا : توفي أمس والدي العزيز الغالي ومن له الفضل عليا في كل شيئ في حياتي الحاج/ عبد الله زيدان

و تابع : ليترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء ، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة .

و استكمل : وستتقبل الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 23 يناير بجوار أكاديمية الشرطة بعد صلاة المغرب..

اللهم أجعل أبي في قبره مطمئناً، وعند قيام الأشهاد آمنا، اللهم أجعل قبر أبي عامراً أنيساً منيراً بارداً اللهم إني أستَودعك قبره وروحه فارحمة برحمتك التي وسعت كل شيء.

أقام نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى محمد زيدان عزاء بمسقط رأس والده بورسعيد بعد ان شيع جثمانه صباح اليوم بحضور المئات من أهالى المدينة الباسلة يتقدمهم قيادات المحافظة وعلى رأسهم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

هذا وشهد سرادق عزاء المتوفى الى رحمة مولاه عبد الله زيدان والمقام بحى الشرق فى محافظة بورسعيد توزيع مصاحف وسبح وسجاد صلاة على كل من حضر لتقديم واجب العزاء على روح الفقيد الذي توفى بالأمس إثر أزمة صحية.

وتلقى نجم منتخب مصر محمد زيدان وأشقائه العزاء فى وفاة والدهم من اهالى بورسعيد الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء فى الفقيد .

هذا وأعلنت أسرة محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دورتموند الألماني الأسبق، إقامة عزاء آخر في وفاة والده عبد الله زيدان الذي توفي أمس إثر أزمة صحية، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في التجمع بالقاهرة بعد تلقيهم العزاء اليوم بمسقط رأس المغفور له فى محافظة بورسعيد .

محافظ بورسعيد يشارك في جنازة والد اللاعب الدولي السابق محمد زيدان

كان أهالي محافظة بورسعيد، شيعوا عقب صلاة الجمعة من مسجد الكبير المتعال، جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه الحاج عبد الله زيدان والد لاعب مصر الدولي ونجم منتخب مصر محمد زيدان بعد أن وافته المنية مساء أمس.

وحرص عدد كبير من أهالي بورسعيد وقدامى اللاعبين والرياضيين، مشاركة زيدان و الأسرة فى تشييع جثمان فقيدهم إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد القديمة.

كان نجم منتخب مصر الدولى محمد زيدان، وصل إلى مسجد الكبير المتعال بحى زهور بورسعيد برفقة جثمان والده قبل صلاة جمعة اليوم وبدا عليه حالة الحزن الشديد واستقر فى الجلوس لوداع الحمام بساحة المسجد الخارجية انتظار لشعائر صلاة الجمعة وصلاة الجنازة.

بحضور قدامى الرياضيين.. بورسعيد تشيع جثمان والد اللاعب الدولي محمد زيدان

وبدت مشاعر الحزن على كافة المشيعين، من أصدقاء المتوفى إلى رحمة الله وسكان المنطقة التي كان يعيش بها بحي الشرق بشارع البازار أشهر مناطق المحافظة و التى ظل يتردد عليها حتى بعد ارتفاع نجم نجله لاعب مصر الدولي والمنتخب دون تأثر أو تغير .