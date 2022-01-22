عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة

صدى البلد

تذكرمحمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى والدة الراحل أمس بكلمات مؤثرة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمد زيدان  قائلا : توفي أمس والدي العزيز الغالي ومن له الفضل عليا في كل شيئ في حياتي الحاج/ عبد الله زيدان 
 و تابع : ليترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء ، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة .
و استكمل : وستتقبل الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 23 يناير بجوار أكاديمية الشرطة بعد صلاة المغرب..

بكلمات مؤثرة.. عصام الحضري ينعى والد محمد زيدان

زيدان يتلقى عزاء والده فى بورسعيد ويعلن إقامة آخر بمسجد الشرطة بالقاهرة

اللهم أجعل أبي في قبره مطمئناً، وعند قيام الأشهاد آمنا، اللهم أجعل قبر أبي عامراً أنيساً منيراً بارداً اللهم إني أستَودعك قبره وروحه فارحمة برحمتك التي وسعت كل شيء. 

أقام نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى محمد زيدان عزاء بمسقط رأس والده بورسعيد بعد ان شيع جثمانه صباح اليوم بحضور المئات من أهالى المدينة الباسلة يتقدمهم قيادات المحافظة وعلى رأسهم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

هذا وشهد سرادق عزاء المتوفى الى رحمة مولاه عبد الله زيدان والمقام بحى الشرق فى محافظة بورسعيد توزيع مصاحف وسبح وسجاد صلاة على كل من حضر لتقديم واجب العزاء على روح الفقيد الذي توفى بالأمس إثر أزمة صحية.

وتلقى نجم منتخب مصر محمد زيدان  وأشقائه العزاء فى وفاة والدهم من اهالى بورسعيد الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء فى الفقيد .

هذا وأعلنت أسرة محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دورتموند الألماني الأسبق، إقامة عزاء آخر في وفاة والده عبد الله زيدان الذي توفي أمس إثر أزمة صحية، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في التجمع بالقاهرة بعد تلقيهم العزاء اليوم بمسقط رأس المغفور له فى محافظة بورسعيد .

 

محافظ بورسعيد يشارك في جنازة والد اللاعب الدولي السابق محمد زيدان
كان  أهالي محافظة بورسعيد، شيعوا عقب صلاة الجمعة من مسجد الكبير المتعال، جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه الحاج عبد الله زيدان والد لاعب مصر الدولي ونجم منتخب مصر محمد زيدان بعد أن وافته المنية مساء أمس.

 

وحرص عدد كبير من أهالي بورسعيد وقدامى اللاعبين والرياضيين، مشاركة زيدان و الأسرة فى تشييع جثمان فقيدهم إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد القديمة.

 

كان نجم منتخب مصر الدولى محمد زيدان، وصل إلى مسجد الكبير المتعال بحى زهور بورسعيد برفقة جثمان والده قبل صلاة جمعة اليوم وبدا عليه حالة الحزن الشديد واستقر فى الجلوس لوداع الحمام بساحة المسجد الخارجية انتظار لشعائر صلاة الجمعة وصلاة الجنازة.

بحضور قدامى الرياضيين.. بورسعيد تشيع جثمان والد اللاعب الدولي محمد زيدان
وبدت مشاعر الحزن على كافة المشيعين، من أصدقاء المتوفى إلى رحمة الله وسكان المنطقة التي كان يعيش بها بحي الشرق بشارع البازار أشهر مناطق المحافظة و التى ظل يتردد عليها حتى بعد ارتفاع نجم نجله لاعب مصر الدولي والمنتخب دون تأثر أو تغير .

إطلالات زوجة محمد زيدان إطلالة زوجة محمد زيدان اخبار محمد زيدان وفاة والدة محمد زيدان محمد زيدان

ترشيحاتنا

أصالة : أتمنى الغناء في رأس السنة بكنيسة القدس.. وتعلمت على صوت وديع الصافي

كيف تعرف أنك رأيت الرسول في المنام؟.. وما هي أسباب تحقق الرؤية؟

بالقانون ..آلية عمل جهاز شئون البيئة.. تعرف عليها

3 دراسات حديثة تثبت أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون

اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الاعتداء الحوثي على الإمارات

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ