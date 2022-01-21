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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيدان يتلقى عزاء والده فى بورسعيد ويعلن إقامة آخر بمسجد الشرطة بالقاهرة

زيدان يتلقى عزاء
زيدان يتلقى عزاء والده فى بورسعيد

أقام نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى محمد زيدان عزاء بمسقط رأس والده بورسعيد بعد ان شيع جثمانه صباح اليوم بحضور المئات من أهالى المدينة الباسلة يتقدمهم قيادات المحافظة وعلى رأسهم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

هذا وشهد سرادق عزاء المتوفى الى رحمة مولاه عبد الله زيدان والمقام بحى الشرق فى محافظة بورسعيد توزيع مصاحف وسبح وسجاد صلاة على كل من حضر لتقديم واجب العزاء على روح الفقيد الذي توفى بالأمس إثر أزمة صحية.

وتلقى نجم منتخب مصر محمد زيدان  وأشقائه العزاء فى وفاة والدهم من اهالى بورسعيد الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء فى الفقيد .

هذا وأعلنت أسرة محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دورتموند الألماني الأسبق، إقامة عزاء آخر في وفاة والده عبد الله زيدان الذي توفي أمس إثر أزمة صحية، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في التجمع بالقاهرة بعد تلقيهم العزاء اليوم بمسقط رأس المغفور له فى محافظة بورسعيد .

 

محافظ بورسعيد يشارك في جنازة والد اللاعب الدولي السابق محمد زيدان

كان  أهالي محافظة بورسعيد، شيعوا عقب صلاة الجمعة من مسجد الكبير المتعال، جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه الحاج عبد الله زيدان والد لاعب مصر الدولي ونجم منتخب مصر محمد زيدان بعد أن وافته المنية مساء أمس. 

 

وحرص عدد كبير من أهالي بورسعيد وقدامى اللاعبين والرياضيين، مشاركة زيدان و الأسرة فى تشييع جثمان فقيدهم إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد القديمة.

 

كان نجم منتخب مصر الدولى محمد زيدان، وصل إلى مسجد الكبير المتعال بحى زهور بورسعيد برفقة جثمان والده قبل صلاة جمعة اليوم وبدا عليه حالة الحزن الشديد واستقر فى الجلوس لوداع الحمام بساحة المسجد الخارجية انتظار لشعائر صلاة الجمعة وصلاة الجنازة.

بحضور قدامى الرياضيين.. بورسعيد تشيع جثمان والد اللاعب الدولي محمد زيدان

وبدت مشاعر الحزن على كافة المشيعين، من أصدقاء المتوفى إلى رحمة الله وسكان المنطقة التي كان يعيش بها بحي الشرق بشارع البازار أشهر مناطق المحافظة و التى ظل يتردد عليها حتى بعد ارتفاع نجم نجله لاعب مصر الدولي والمنتخب دون تأثر أو تغير .

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