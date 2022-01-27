بـ تاتو .. غادة عبد الرازق تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت غادة عبد الرازق، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا باللون الأسود عاري الكتفين، وهو ما أظهر التاتو المرسوم على كتفها.



وأبرزت غادة عبد الرازق جمالها حيث تركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها وظهرها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.



وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الإستوري على حسابها بتطبيق انستجرام منذ قليل.



وكتبت غادة عبد الرازق قائلة: "الحمد لله على كل شيء.. طلعت المسحة إيجابية .. أوميكرون".



