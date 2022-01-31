بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر 31-1-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 31 يناير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 31 يناير 2022:

سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300 في بداية يناير.

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100 في بداية يناير.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100 في بداية يناير.



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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 31 يناير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

أسمنت النصر 1070 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1040 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 960 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1080 جنيها للطن

أسمنت أسوان 990 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1040 جنيه للطن

أسمنت السويس 1080 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1090 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1110 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1030 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.