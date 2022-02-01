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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي:4.8 تريليون جنيه صافي المطلوب بالعملة المحلية من البنوك في أكتوبر 2021

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم الإئتمان المحلي المطلوب بالعملة المحلية إلي 4.825 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 4.716 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 4.643 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.


وكشف تقرير أصدره البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بالعملة المحلية لـ 3.1 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.01 تريليون جنيه في سبتمبر الماض ومقارنة بـ 2.965 تريليون جنيه في أغسطس 2021.

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وتضمنت المطلوبات نصيب أرصدة الأوراق المالية بقيمة 3.25 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.22 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 3.13 تريليون جنيه في أغسطس 2021.


وبلغت أرصدة الإقراض والخصم نحو 958.2 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 875.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 885.71 مليار جنيه في أغسطس 2021.


وسجلت ارصدة الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 110.2 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 108.9 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ105.8 مليار جنيه في أغسطس السابق.


وحسب التقرير وصل صافي المطلوبات من القطاع العام نحو 119.52 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 121.2 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 121.51 مليار جنيه في أغسطس  الماضي.


وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص ببندي الأوراق المالي والإقراض والخصم لـ 1.021 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.004 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 994.3 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

الائتمان المحلي البنك المركزي المصري أرصدة الإقراض والخصم مال واعمال اخبار مصر

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