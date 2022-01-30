البنوك تستأنف عملها اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الشرطة

تستأنف البنوك صباح اليوم الأحد؛ عملها بعد إجازاتها المقررة من البنك المركزي المصري بمناسبة ذكري احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

وخلال الأسبوع الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة احتفالات الثورة و عيد الشرطة علي أن يتم العودة من الإجازة اليوم الأحد.



ووفقا لقرار البنك المركزي المصري؛ فقد حصل العاملون بالبنوك على 3 أيام إجازة، منها يومين اثنين ضمن الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي، والمقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك عملها اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالنسبة لموظفي البنوك بالإدارات والقطاعات المختلفة، علي أن يتم استقبال العملاء بالفروع البنكية البالغ عددها 4601 فرعا علي مستوى الجهورية، في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإنه عدد العاملين بالجهاز المصرفي قد ارتفع لـ 128.04 ألف موظف وعامل من الجنسين علي مستوى 38 بنكا يعمل بمصر.