عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تستأنف عملها اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الشرطة

البنك المركزي
البنك المركزي

تستأنف البنوك صباح اليوم الأحد؛ عملها بعد إجازاتها المقررة من البنك المركزي المصري  بمناسبة ذكري احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

وخلال الأسبوع الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة احتفالات الثورة و عيد الشرطة علي أن يتم العودة من الإجازة اليوم الأحد.


ووفقا لقرار البنك المركزي المصري؛ فقد حصل العاملون بالبنوك على 3 أيام إجازة، منها يومين اثنين ضمن الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي، والمقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك عملها اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالنسبة لموظفي البنوك بالإدارات والقطاعات المختلفة، علي أن يتم استقبال العملاء بالفروع البنكية البالغ عددها 4601 فرعا علي مستوى الجهورية، في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإنه عدد العاملين بالجهاز المصرفي قد ارتفع لـ 128.04 ألف موظف وعامل من الجنسين علي مستوى 38 بنكا يعمل بمصر. 

البنوك البنك المركزي اجازة البنوك ذكرى ثورة 25 يناير اجازة عيد الشرطة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يحدد ضوابط السيولة الطارئة للجهاز المصرفي

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا .. السنغال تسعى لبلوغ المربع الذهبي على أكتاف غينيا الاستوائية

أمر واحد يستر العيوب.. لا تتركه

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

مع اقتراب الحرب العالمية الثالثة.. ترامب يوجه رسالة عاجلة إلى بايدن

موعد مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من الوفاة؟.. شاهد رد الإفتاء

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ