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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي انخفض بقيمة 2.24 مليار دولار خلال عام

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

انخفض  صافي الاستثمار الأجنبي لمصر بنهاية العام المالي الماضي إلى 5.214 مليار دولار مقارنة بـ 7,453 مليار دولار في نهاية العام قبل السابق بمعدل تراجع بلغ 2,243 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي للداخل تراجعت في نهاية يونيو الماضي إلى 13.914 مليار دولار بعد أن كانت 15.84 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 السابق.

ارتفاع النقود المتداولة خارج البنك المركزي لـ 741.034مليار جنيه في أكتوبر الماضي

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الثالثة في حجم الدول المستثمرة بمصر لتبلغ استثماراتها خلال السنة المالية الماضية بقيمة 1.63 مليار دولار مقارنة بـ1,412 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الثاني في حجم الدول المستثمرة في مصر لتسجل 1.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول من حيث حجم الدول المستثمرة في مصر لتبلغ 5.1 مليار دولار في العام المالي الماضي بتراجع يجاوز 3 مليارات دولار بالمقارنة بالعام المالي السابق له ليسجل 8.964 مليار دولار.

وسجلت استثمارات ألمانيا 300.2 مليون دولار ثم فرنسا بـ276.2 مليون دولار و إيطاليا بـ4.1مليار دولار و اليونان بـ 6.7 مليون دولار و إسبانيا بـ52.3 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.

وبلغت استثمارات الدول العربية في مصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 3.122 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.

وتضمنت تلك الاستثمارات وفقا للتقارير 325.3 مليون دولار للسعودية و 1.411 مليار دولار لدولة الإمارات و 55.6 مليون دولار استثمارات تونسية و 353.4 مليون دولار للكويت.

كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 507.9 مليون دولار و ليبيا بـ25.4 مليون دولار و الأردن بـ52.5 مليون دولار.

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